Botswana: Kun san cutar da ke yi wa giwaye kisan gilla?

Wata guba cikin ruwa ce ta janyo mutuwar ɗaruruwan giwaye da a baya aka rasa abin da yake kashe su a Botswana, in ji jami'an da ke kula da gandun daji.

An fara magana kan batun lokacin da aka ga gawar giwaye a yankin Okavango tsakanin Mayu da Yuni.

Jami'ai sun ce kimanin giwa 330 aka tabbatar sun mutu sakamakon gubar cyanobacterial. An kuma soke batun da ke cewa akwai yiwuwar kashe giwayen ta hanyar da ba ta kamata ba ne yake haddasa mutuwarsu.

Da yawan matattun giwayen an same su ne kusa da ramuka masu ruwa a ciki amma har zuwa yanzu, hukumomin kula da gandun daji sun bayyana kokonto cewa ƙwayar cutar ce ta haddasa mutuwar giwayen saboda furannin sun bayyana a gefen kududdufi sannan giwaye na son shan ruwa ta tsakiya.

"Akwai tambayoyi da muke buƙatar amsarsu kamar me ya sa kawai giwaye ne suke mutuwa kuma me ya sa a wannan yanki ne kaɗai. Muna da maganganu da yawa da muke bincike akai," in ji Cyril Taolo.