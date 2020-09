Matar da ke sayen iskar da take shaƙa kullum ta N5,000 a Najeriya

To BBC ta tattauna da wata baiwar Allah ƴar Najeriya, wadda ba za mu ambaci sunanta ko kuma bayyana hotonta ba domin kare mutuncinta, wadda kuma take sayen iskar Oxygen a kullum ta naira fiye da 5000.

Na sayi daya 650,000 amma yana wurin gyara, to kuma wannan wanda shi ne na biyu na saye shi 350,000. Sannan ga wannan wanda ba ya amfani da wuta inda na sayi tukunyar gas din naira 65,000 sannan a rinka zuba Oxygen din naira 15,000."

"Likitoci sun kuma ce min sai na sayi na goyawa a baya saboda fita daga gida wanda kudinsa ya fi naira 200,000", in ji mai shaƙar iskar Oxygen.

Wace cuta ce ke damun ki?

"To cuta ce dai ta numfashi da likitoci ke kira Pulminary hypertention, cuta ce wadda ta taba min zuciya da huhuna wato jini ba ya kai wa ga zuciya yadda ya kamata.

Tukunyar iskar gas da da take shaƙa

Akwai yiwuwar zan warke

To sai dai wasu likitocin guda biyu sun ce min ba a warkewa sai dai ka yi ta shan magani har karshen rayuwa kamar yadda masu hawan jini da cutar suga suke yi.

To amma idan na tuna akwai wadanda suna can ruwa ma sai an diga musu sai na yi wa Allah godiya na roke shi domin samun damar cin wannan jarrabawa."