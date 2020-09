WHO za ta binciki ma'aikatan agaji da ke cin zarafin mata a Congo

Hukumar Lafiya Ta Duniya wato WHO, ta bayyana cewa za ta gudanar da bincike kan zargin cin zarafin mata ta hanyar lalata da ma'aikatan agajinta ke yi waɗanda ke yaƙi da cutar Ebola a Jamhuriyyar Dimokraɗiyyar Congo.

Kusan mata 50 ne suke zargin jami'an WHO da wasu ma'aikatan agaji na wata ƙungiya, kamar yadda wani bincike da wasu kafofin watsa labarai biyu suka nuna.

An fara zargin ne tun daga shekarar 2018 zuwa Maris ɗin shekarar nan.

Hukumar WHO ta ce za a gudanar da bincike matuƙa kan lamarin.

"Duk wanda aka kama da laifi kan wannan zargi, zai yaba wa aya zaƙinta, wanda hakan zai haɗa da korarsa daga aiki nan take," kamar yadda wata sanarwa ta bayyana.

Hukumar WHO, wadda ita ce kan gaba wurin yaƙi da wannan cuta, ta fito a watan Yunin 2020 ta bayyana cewa an shawo ƙarshen annobar.

Akasarin zarge-zargen da ake yi na cin zarafi ta hanyar lalata maza ake yi wa su, daga ciki har da likitoci waɗanda ake zargi daga WHO suke.

An ambato wasu hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya biyu da kuma ƙungiyoyin bayar da agaji huɗu a rahoton.

Me kuma matan suka ƙara cewa?

Wata mai share-share da goge-goge mai shekara 25 an ambato tana cewa wani likitan WHO ya kirata zuwa gidansa domin su tattauna kan batun ƙarin girma da za a yi mata.

A wani lamarin kuma, wata mata mai shekara 32 wadda ta warke daga cutar Ebola ta bayyana wa kamfanonin dillancin labaran cewa an kira ta zuwa wani otel domin wayar mata da kai.

Saboda me ake yi wa matan haka?

Mata da dama sun bayyana cewa an tursasa musu su yi lalata a musayar ba su aiki.

Matan sun ce an zo an same su ne a wajen kantuna, da wuraren ɗaukar aiki da asibitoci inda ake saka sunayen wadanda suka samu nasara.