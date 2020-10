Smart Adeyemi: Ɗan majalisar dattawan Najeriya na so a riƙa yanke hannun masu cin hanci

Ya ce,"Shari'ar da ni nake so kuma zan gabatar da kuduri a kanta a gaban majalisarmu ita ce duk wanda ya ci kudin gwamnati aka kuma kama shi to ya kamata a hukunta shi, ma'ana ko alkali ya kwatanta yaga idan yakamata a yankewa mutum hannu to sai a yanke, idan kuma bai kai haka ba to sai a tanadi hukunci na kai mutum gona ya yi ta aiki a can".