Man Utd da Man City na son Pochettino, West Ham na zawarcin Benrahma

West Ham ta mika £17m tare da karin alawus domin dauko dan wasan Brentford dan kasar Algeria Said Benrahma, mai shekara 25. (90 Min)

Dan wasan Tottenham Gareth Bale zai iya taka muhimmiyar rawa wajen dauko dan yankinsu na kuma dan wasan Swansea Joe Rodon, mai shekara 22, a makon nan. (Star on Sunday)

Leicester tana son dauko Rodon amma ta fi so ta yi zawarcinsa a watan Janairu ko kuma bazara mai zuwa. (Star on Sunday)

Dan wasan Belgium Romelu Lukaku ya gargadi dan wasan gaban Chile Alexis Sanchez da Ashley Young da su bar Manchester United sannan su bi shi Inter Milan saboda 'rabuwar kawunan' da ake samu a Old Trafford. (La Repubblica, via Mail on Sunday)