Yadda matan karkara ke fadi tashin ciyar da kansu da ma iyalinsu a Najeriya

Taken bikin na bana shi ne "ƙarfafa wa matan karkara gwiwa a daidai lokacin da ake fama da annobar korona''.

Malama Hajara ta ce,"A da nayi aikin birkila to sai na gamu da ciwon kirji sai na daina, ta ce zamu je asibiti amma a wani lokaci idan an rubuta mana magani bama iya siya, ga rashin ruwa, don wajen da muke zuwa iban ruwan akwai nisa a haka muke zuwa mu debo, ni banyi karatu ba, amma yarana shida duk sun yi".

Duk da ci gaban da mahukuntan ke cewa an samu wajen raguwar matsanancin talauci a fadin duniya, mutane kusan biliyan daya ne in ji Majalisar Dinkin Duniya ke ci gaba da fama da halin matsin tattalin arziki da bai kamata ba, kuma sun fi yawa a yankunan karkara musamman a kasashe masu tasowa kamar Najeriya da har yanzu mata mazauna karkara ke cikin tsaka mai wuya, duk da cewa an samu ci gaba a wasu tsare-tsaren gwamnatocin jihohi na inganta rayuwar mutanen karkarar.