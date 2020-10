Abin da ya sa kasuwar zanen kwaikwayon halittu masu rai ke bunƙasa a Afirka

"Ina zuwa shagunan da ake shiga intanet, na kallo bidiyon yadda ake koyar da zane-zane sannan na rubuta abubuwan da na koya," in ji shi.

Shekaru biyu da suka wuce, kungiyar Cartoon Network Africa Creative Lab ta karrama shi saboda zanen animeshin da ya yi mai suna Garbage Boy and Trash Can.

"Garbage Boy tamkar rayuwata ce," in ji shi. "An ci zali na sannan aka rika zagina.

Tuni ya kafa kamfanin da ke kirkirar animeshin kuma yanzu yana sa ran kirkiro wani zanen katun wanda za a yi a Lagos, kuma a sanya masa suna In My Hood, kuma a rika wallafa shi a jere.

Koyi-da-kanka

"Mukan ji irin wadannan labarai a dukkan nahiyarmu," a cewar Nick Wilson, mutumin da ya kafa kungiyar zanen animeshin ta the founder of the African Animation Network, wadda ke birnin Johannesburg.