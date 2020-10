Matar da ke taimaka wa marasa lafiya a arewacin Najeriya

Wace ce Fauziyya D. Sulaiman?

"Idan zan yi barci ko cin abinci sai na kashe wayoyina, idan ba haka ba marasa lafiya da masu bayar da tallafi za su yi ta kirana," in ji Fauziyya D. Sulaiman, a hirarta da BBC.

An haifi Fauziyya a shekarar 1981 a unguwar Fagge da ke Ƙaramar Hukumar Fagge a ƙwaryar birnin Kano.

Yadda gidauniyar CHNF ke samun kuɗi

'Yadda nake jagorantar ayyukan gidauniyar'

"In da na ji an fi samun matsala can nake tafiya, idan kuma babu matsala sai na tafi gida, sai da dare sai mu haɗu a lissafa kuɗaɗen da aka kashe da kuma abin da ake buƙata. Haka muke yi kullum domin kodayaushe muna da maras lafiya a asibiti."