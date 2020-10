Shin yaushe za a kawo ƙarshen zanga-zangar EndSars?

An soma zanga-zangar ne kan zargin da wasu ƴan Najeriya ke yi wa rundunar SARS na azabtarwa da kisa ba bisa ƙa'ida ba da kuma saɓa ƙa'idojin aiki.

Buƙatun masu zanga-zangar EndSars

Me gwamnati ta yi ?

Rundunar ƴan sandan Najeriya ta ce kafin ɗaukar jami'an da za su yi aiki a sabuwar rundunar SWAT sai an yi gwajin lafiyar ƙwaƙwalwasu domin tabbatar da dacewarsu ta gudanar da aikin rundunar tare da ba su horo na musamman.

' An yi gaggawar kafa SWAT '

Masu zanga-zangar sun nuna rashin goyon bayansu kan sabuwar rundunar SWAT da aka kafa da nufin maye gurbin SARS, inda suke cewa hakan tamkar an koma gidan jiya ne.

Masana kamar Group Captain Saddik Shehu mai ritaya mai sharhi kan al'amuran tsaro a Najeriya, na ganin an yi gaggawar kafa rundunar yayin da wasu ke zanga-zanga.

"Ni a gani na shugaban 'yan sandan Najeriya ya yi azarɓaɓi wajen kafa wannan SWAT ɗin," In ji shi.

A cewarsa "tun da gwamnati ta rushe SARS, sai a tsaya a yi tunani kafin a san abin da za a fito da shi, amma a ce an rushe SARS jiya, yau da safe a ce an tashi an koma SWAT, kafa SWAT ba ƙaramin aiki ba ne."