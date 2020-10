Kalaman Macron: An fara ƙauracewa kayan Faransa a ƙasashen Musulmi

Tuni an fara cire kayan da Faransa ke samarwa a wasu shaguna da ke Kuwait da Jordan da kuma Qatar.

Kauracewa kayayyakin da Faransa ke sayarwa wani banagare na nuna fushi kan matakin shugaba Emmanuel Macron na kare zanen fiyayyen halitta Annabi Muhammad (SAW).

Haka ma an gudanar da zanga zanga a Libya da Syria da kuma zirin Gaza.

Duk kuma hakan na faruwa ne tun bayan kalaman Mr Macron kan kisan gillar da a ka yiwa wani malamin makaranta da ya nuna wa dalibansa zanen fiyayyen halitta Annabi Muhammad (SAW).

Me shugaba Emmanuel Macron ya ce kan addinin musulunci?

An ambato shugaba Macron yana cewa 'an kashe Samuel Paty ne saboda masu tsatstsauran ra'ayin Islama na son kwace gobenmu, to amma Faransa ba za ta taba ba da gari ba kan zanen barkwanci.'