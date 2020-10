Tsaro a Zamfara: Yadda ƴan bindiga suka sace hakimin da 'mutum 50' a ƙauyen Lingyaɗo

Sai dai rundunar ƴan sanda jihar ta ce duk da cewa an kai harin, to mutum biyar kawai aka sace ciki har da hakimin garin.

"Ba a kwana biyu dama sai sun zo sun yi wa matanmu wulaƙanci irin yadda suke so sannan su tafi, to sai garin ya dawo daga maza kawai sai ƴan yara,'' in ji mutumin.