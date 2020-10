Rikicin Somaliya: Ƙungiyar Al-Shabab 'ta fi gwamnatin ƙasarta samun kuɗin shiga'

"Tsoro da barazanar da ake yi wa rayuwarsu su ne kawai dalilan da ke sa mutane suna bai wa al-Shabab kuɗaɗen haraji,'' in ji rahoton.

Africa Eye: 'My Bloody Country'

A cewar Cibiyar Hiraal, ba kamar gwamnatin Somaliya ba, ita ƙungiyar al-Shabab ''tana samun rarar kuɗaɗe sosai'' don yawan kuɗaɗen da take samu a shekara na ƙaruwa, a yayin da kuɗaɗen da take kashe wa kan ayyukanta bai ƙaru ba.

Dukkan manyan kamfanoni a Somaliya suna bai wa masu ikirarin jihadin kuɗaɗe, a matsayin haraji duk wata ko kuma zakkar da ta hau kansu ta shekara-shekara na kashi 2.5 cikin 100 na ribar da suke samu duk shekara, a cewar rahoton, wanda an haɗa shi ne ta hanyar yin hira da mayaƙan al-Shabab ɗin, da ƴan kasuwa a Smolaiya da jami'an gwamnati da sauran su.

Waɗannan sun haɗa da waɗanda ke zama a Villa Somaliya da ke kusa da birnin Mogadishu, inda fadar gwamnati take, da kuma waɗanda suke biranen Bossasso da Jowhar, da ma na Kismayo da Baidoa, waɗanda dukkansu a hukumance ba sa ƙarƙashin ikon ƙungiyar.

Wata mota da dake sufurin kayan gine-ginen ita ma an dakatar da ita daga zuwa wajen saboda an ce ita ma ta biya kuɗi.

"Daga ƙarshe an tilasta min ko dai in dakatar da aikin ginin ko kuma in biya al-Shabab," a cewar kwamandan.