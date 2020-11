Enugu: Kura ta lafa bayan rikicin Nsukka

Haka ma rahotanni sun ce an lalata dukiyoyi da wasu masallatai da makarantar Islamiyya.

To amma ruundunar 'yan sandan Najeriya a jihar ta ce, ba ta da labarin aukuwar rikicin.

Yanzu haka dai an ce kura ta lafa, bayan da sojoji da 'yan sanda suka samu nasarar kashe wutar rikicin da ya taso a garin na Nsukka a shekaranjiya Asabar.

A tabakin Alhaji Muhammad Adam Yusuf 'daga nan ne a ka soma rikici a ka soma lalata kayan Hausawa.Wadansu an kona waus kuma an bibbige,nima shagona an rikita shi ga baki daya.'