Masu ikirarin jihadi 'sun fille wa fiye da mutum 50 kawuna' a Mozambique

Dubun-dubatar mutane ne suka tsare daga gidajensu, saboda an lalata musu su a rikicin da aka shafe shekara uku ana yi

An kashe kusan mutum 2,000 sannan aka raba 430,000 da muhallansu a rikicin da ake yi a yankin Musulmai suka fi yawa.

Ana alaƙanta mayaƙan da ƙungiyar IS, inda take samar musu wurin zama a kudancin Afirka.

Ƙungiyar ta jawo talauci da rashin ayyukan yi inda take shigar da matsa cikin aƙidarsu da ƙoƙarin kafa ''Daular Musulunci'' a yankin kamar yadda suke ikirari.

An fille wa mutum biyu kawuna kuma an sace mata da dama, kamfanin dillancin labaran ya ƙara da cewa.

Wata ƙungiyar mayaƙan daban kuma ta kai wani mummunan harin ƙauyen Muatide, inda suka fille kawunan fiye da mutum 50, in ji kamfanin.

An kamo mutanen ƙauyukan da suka gudu, aka kai su filin ƙwallo inda aka fille musu kawuna tare da yin gunduwa-gunduwa da jikinsu a wani bala'i da ya faru daga ranar Juma'a har zuwa daren Lahadi, in ji wata kafar yaɗa labarai mai zaman kanta Pinnancle News.

A watan Afrilu, an fille wa fiye da mutum 50 kawuna ko kuma an harbe wasu har lahira a wani hari da aka kai ƙauye na Cabo Delgado, kuma a farkon wannan watan ma an sake fille kawunan wasu mutum tara a wannan yankin.