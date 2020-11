Abubakar Shekau: Sojojin Najeriya na shan caccaka kan shugaban Boko Haram

A ranar Laraba ne rundunar sojin Najeriya ta sake gabatar da jerin sunayen mutum 86 da take zargi ƴan Boko Haram ne da take nema ruwa a jallo.

An ruwaito Janar Burutai na cewa bikin na ƙaddamar da farmakin ƙarshe ne na kawo ƙarshen ayyukan Boko Haram a yankin arewa maso gabas.

Me ya jawo wa rundunar sojin suka?

Wale Adetona ya yi mamaki da jin labarin neman Shekau yana mai cewa "Ku tsaya. Na yi tsammanin an kashe Shekau."

Shi kuwa Erons Johnson ya zargi rundunar sojin ta Najeriya da watsa labaran karya ind ya kara da cewa: "Yanzu an tabbatar rundunar sojin Najeriya tana watsa labaran karya da wadanda ke da zummar yaudarar mutane. Sau da dama suna cewa an kashe Shekau, yanzu kuma sun ce yana cikin wadanda ake nema ruwa a jallo. Mene ne labarin karya. Wannan ko kuma wanda aka ce an kashe shi?"