Matar da mijinta ya kulle tsawon shekara huɗu a keji kan zarginta da maita a Najeriya

An ceto Gladys ne a ranar Laraba daga kejin da aka kulleta a tsakar gidan, kuma an bayyana cewa a cikin kejin take bayan gida da fitsari, haka kuma biredi kaɗai ake ba ta a matsayin abincinta.