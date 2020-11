'Yan sandan da aka sace a kusa da Zamfara sun kuɓuta

"Wani shugaban 'yan bindiga da ya sa aka sace su ne ya mika su [biyar] bisa fahimtar juna ba tare da an bayar da kudin fansa ba. Yanzu suna hannun Kwamishinan 'yan sanda na Zamfara," in ji wata majiyarmu.

Waiwaye

Matar daya daga cikin 'yan sandan ta shaida mana cewa an sace su ne kusan mako biyu da suka gabata tana mai cewa ta kana biyu ba ta ji labarin mijinta ba sai da ta je barikin 'yan sanda na jihar Borno ta samu labarin cewa an sace mazajen nasu. Ta ce an gaya mata cewa daga bisani ta ce biyu sun tsere daga hannu 'yan bindigar inda suka buga waya hedikwata cewa an tafi da sauran.