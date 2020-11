Me ya sa aka fi fifita mawaƙan Hausa na zamani a kan na gargajiya?

Alhaji Ibrahim Musa Ɗankwairo, ya ce,"Idan ba ayi wasa ba nan gaba sai an nemi makaɗa da mawaƙan hausa na gargajiya an rasa saboda yadda aka yi musu riƙon sakainar kashi".

Mawakin ya ce,"Raina yana ɓaci saboda a lokacin da muke ƙanana sarakuna ne masu yin alheri, sune za su ba wa mawaki ko makaɗi kuɗi ko mota ko kuma su kai mutum Makka, kai komai da komai suke maka, amma a yanzu sai ayi naɗin sarauta kaga an ba wa makaɗin da zai shiga studio ya buga waka in dai yazo da mata miliyan guda, amma kai an dauko dubu ashirin da biyar da riga biyu an baka".