Ƙalubalen da za a fuskanta idan tattalin arzikin Najeriya ya ci gaba da samun naƙasu

Wadanne kalubale za a fuskanta idan tattalin arzikin Najeriya ya ci gaba da samun naƙasu?

Masanin tattalin arzikin ya ce,"gwamnatoci a matakan ukun ba za su iya taɓuka komai ba musamman waɗanda aka saka a cikin kasafin kudi, don haka dole sai an samu mafita idan an so komai ya tafi yadda ake so.