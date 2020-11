Zaɓen Amurka na 2020: Aminan Trump sun matsa masa lamba ya amince da shan kaye

Tsohon gwamnan New Jersey Chris Christie ya bayyana matakin da Trump ke shirin ɗauka a matsayin "wani abin kunya ga Amurka".

A wani tsattsaurin hukunci, Mai Shari'a Mattew Brann ya ce an gabatar wa da kotu "wata ƙara da babu ƙwararan shaidu da za su goyi bayan zarge-zargen da ke cikinta".

Mece ce matsalar matakin shari'ar da Trump ya ɗauka?