Matakan da suka kamata Buhari ya ɗauka domin fitar da Najeriya daga matsalar tattalin arziki

Farfesa Mustapha Muktar, malami ne a sashen nazarin tattalin arziki na jami'ar Bayero da ke Kano, ya ce idan aka samu irin wannan matsala akwai matakai da dama da ake ɗauka wajen ganin an rage kaifin wannan matsala ko kuma an fita daga cikinta baki ɗaya.

"Ana iya fara komawa kasafin kuɗin ƙasa da aka yi a duba shi cikin nutsuwa, sai a rage duk wani abu da ake zaton muhimmancinsa bai kai ya kawo ba a halin da ƙasar ke ciki, domin a yi komai daidai ruwa daidai tsaki," in ji shi.

A nasa ɓangaren, Farfesa Nazifi Darma, malamin tattalin arziki a jami'ar Abuja, yana ganin da a ce gwamnatoci a dukkan matakai - daga Tarayya da jihohi da kuma ƙananan hukumomi - za su ƙarfafa wa al'umma gwiwa wajen dogaro da kansu da an samu mafita.

"Saboda haka duk ƙoƙarin ɗan kasuwa idan gwamnati ba ta samar da tsare-tsare masu kyau da za su taimaka wa kasuwancinsa ba to babu in da za a je," in ji Farfesa Darma.