Masarautar Zazzau: Me ya sa El-Rufa'i ya dakatar da Waziri Ibrahim Aminu

Shi dai Wazirin Zazzau ya kasance ɗaya daga cikin mutum biyar da ke zaɓen Sarki a masarautar, kuma an dakatar da shi ne a dai-dai lokacin da ake ci gaba da ƙalubantar nadin Ambasada Ahmadu Bamalli a gaban kotu, a matsayin sabon Sarkin Zazzau na 19.

Yayin da wasu ke danganta matakin a kan rashin halartar Wazirin wani taro da ma'aikatar kula ƙananan hukumomi da masarautu ta gayyace shi, wasu kuwa cewa suke an dakatar da shi ne saboda ya ƙi amincewa ya sauya matsaya kan wanda gwamnan jihar ke son ya zama Sarki.

Abin da ya faru a lokacin da masu zaɓen Sarki wanda Wazirin na Zazzau ya jagoranta suka miƙa sunayen mutum uku waɗanda kuma cikin su, babu wanda gwamnan jihar ke so.

A ɓangare guda kuma wasu rahotanni na cewa, an dakatar da Wazirin na Zazzau ne saboda zargin sa a kan kwarmata wa 'yan jaridu takardar da masu zaben Sarkin suka gabatar wa gwamnatin jihar na wadanda suka zaba domin ya gaji Marigayi Dr Shehu Idris.

"Zubewar ƙimar masarauta"

Ya ce: "Sarautar Waziri sarauta ce babba a Zazzau. To amma ta kai a yau gwamnati tana dakatar da wannan sarauta, lallai abin da ban tsoro kuma hakan ya rage ƙimar Masarautar Zazzau.

"Idan aka fara kwaikwayon wannan a sauran masarautu na arewa, to wata rana za mu tashi mu ga ba masarautun nan, saboda za a kori kowa ƴan siyasa kuma za su kawo mana waɗanda za su gaya musu abin da suke so su ji, ba wai waɗanda za su yi aikin gaskiya ba," in ji shi.