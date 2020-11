Yadda za ku kula da jikinku a lokacin sanyi

Fatar jiki

An fi so a yi wanka da ruwa mai ɗumi kawai a yadda bai yi sanyi da zai sa kaɗuwa ba, sannan bai yi tsananin zafin da zai kashe fatar ba. Ruwan zafi sosai na kashe fatar jiki.

Yawan shafa mai: A irin wannan yanayi an so da zarar mutum ya gama wanka tun kafin ya tsane to ya shafa mai a illahirin jikinsa tun daga banɗaki. Sannan ana so cikin mayukan ya kasance akwai mai ɗan ruwa-ruwa da ake kira lotion sai a cakuɗa da mai maiƙo a shafe a jikin.