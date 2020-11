Chang'e-5: Yadda China ta yi aike duniyar wata don a kwaso mata duwatsu

Amma za a ƙara samun ƙwarin gwiwa bayan an kammaka aiwatar da wannan aiki da na'urar Lunar da aka fara aiwatarwa sama da shekara 10 da suka wuce ta hanyar amfani da tauraron ɗan adam.

Wannan butun-butumi na Chang'e-5 zai bunƙasa fahimtarmu game da tarihin duwatsu masu aman wuta da ke duniyar wata, in ji Dakta Katherine Joy da ke jami'ar Manchester.

Ta shaida wa BBC cewa: "An aika wannan na'ura ne zuwa yanki da a baya muka sani ana samun duwatsu masu aman wuta. Muna son sanin takamaimai yaushe hakan yake faruwa."

"Za ka iya ganin bambanci tsakanin abin da aka yi na cimma burin butun-butumin Chang'e-5 - musamman bambaci tsakanin yadda sassansa suke da kuma yadda suke aiki tare da juna - da kuma abun da ake buƙata daga wurin dan adam," in ji Dakta James Capenter masanin kimiyya kuma jami'i a ma'aikatar samaniya ta Turai.

