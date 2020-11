Adam King: Yaro ɗan shekara shida da ke da burin aiki da 'yan sama jannati ya burge NASA

Tun da farko dai, an ga Adam King a wani shirin yara na talabijin inda ya bayyana cewa yana so ya yi aiki tare da 'yan sama jannati idan ya girma.

"Me kake so ka zama idan ka girma?" in ji mai gabatar da shirin Ryan Tubridy.