Indiya: An kama wani Musulmi kan 'Musuluntar da budurwarsa ƴar addinin Hindu'

Baban matar ya shaida wa BBC Hindi cewa ya shigar da ƙarar ne saboda matsawa yarinyar da mutumin ya yi tare da yi mata barazana. An yi zargin cewa mutumin yana soyayya da matar ne sai ta yi aure da wani mutum a farkon wannan shekara.

'Yan sanda sun faɗa wa BBC cewa iyalan matar sun shigar da ƙarar ne suna zargin an sace yarinyarsu shekara ɗaya baya, amma an yi watsi da ƙarar ne bayan an gano yarinyar kuma ta musanta zargin.