Rashin tsaro: Akwai yiwuwar a ci gaba da ta'addanci a Najeriya nan da shekara 20 – Buratai

Me masana tsaro ke cewa?

Barrista Bukarti ya bayyana cewa tun farko gwamnatin Najeriya ba ta fito ta shaida wa 'yan Najeriya yadda ake yaƙin sunƙuru ba, "da sun gaya wa 'yan Najeriya gaskiya tun da wuri da shugaban ƙasa bai fito ya ce an gama da Boko Haram ba, da Buratai bai fito ya ce an doke Boko Haram ba, domin da aka yi maganar an doke su, sai aka ɗauka doke su ɗin abu ne mai sauƙi".