NANS: An yi musayar wuta a Abuja yayin zaɓen ƙungiyar ɗalibai ta Najeriya

An yi musayar wuta tsakanin jami'an tsaro da wasu da ake zargin 'yan ƙungiyar ɗaliban Najeriya ne a dandalin Old Parade Ground da ke unguwar Garki a Abuja babban birnin Najeriya.

Wani bidiyo da aka wallafa a shafin Twitter, ya nuna yadda mutane ke guduwa yayin da ake harbe-harben bindiga ba ƙaƙƙautawa. An kuma bayyana cewa wannan ba sabon lamari ne, domin an sha samun irin wannan lamari na harbe-harben bindiga yayin da ƙungiyar ke taronta.

A cewarsa, an fara rikicin ne bayan an gama tantance waɗanda za su yi zaɓen sai rikici ya ɓarke, inda aka yi ta musayar wuta, amma daga baya komai ya dawo daidai kuma an gudanar da zaɓen.