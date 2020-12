Muhammadu Buhari: Ko an samu raguwar cin hanci a Najeriya a ƙarƙashin mulkinsa?

Shugaban dai ya yi alƙawarin kawar da cin hanci a ƙasar da kuma hukunta masu laifuka da ke da alaƙa da cin hancin. Jama'a da dama dai na ganin cewa an samu ci gaba a ɓangaren yaƙi da cin hanci a ƙasar, sai dai wasu na ganin cewa ci gaban irin na mai haƙar rijiya ne.

"Babu wani ci gaba da aka samu, an ɓata shekaru ne kawai a iska, an ƙara dasashe karsashin da ake da shi na fatan cewa za a iya yaƙi da cin hanci da rashawan nan, a lokacin Buhari ne fa 'yan ƙasar ke cewa mun yi saranda ƙasar nan Allah ne zai gyara ta, wanda kafin zuwanshi an yi tunanin yadda ake nunawa za a yi.