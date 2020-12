Jihar Katsina: Mutanen garin da ke wuni a gida su kwana a maƙwabta don tsoron masu garkuwa da jama'a

"Duk jama'ar garin Sabuwa da zarar biyar da rabi zuwa shida na yamma ta yi za ka ga sun fara gudun hijira suna tsallakawa zuwa Hayin Gari da wasu ƙauyuka suna kwana saboda nan ne jami'an tsaro suke, domin haka ya fi tsaro a kan ƙaramar hukumar Sabuwa", in ji wani mazaunin garin da ke jhar Katsina ta arewacin Najeriya, yayin hira da BBC Hausa.

Ya ƙara da cewa "Da zarar an gama abinci sai dai a ƙulla a leda a tafi da shi, idan ka ga abin da ke faruwa sai ya ba ka mamaki da tausayi, za ka ga an kwashi 'ya'ya a hannu, wasu a goye, manya da yara suna barin gari kullum ta Allah," in ji shi.