Coronavirus: Shin Najeriya ta shiga mataki na biyu na hauhawar cutar korona ne?

Dr Nasiru Gwarzo wani ƙwararren likita ne a Najeriya kuma ya ce "shi ilimi na kimiyya ba mutum ɗaya ne ke bugar ƙirji ya ce zai yi bincike a kansa ba, sai an yi muhawara an dudduba abubuwan da suka yi cikakken bayani, na yawan adadin mutanen da yawan yaɗuwar, sannan sai a fitar da bayani da cikakkun hujjoji cewa lallai an shiga wannan mataki na hauhawar cutar a karo na biyu.

"Akwai haɗari babba idan aka ce an ɗauki abu da muhimmanci, to idan aka ce an samu sassauici na tunani da tsoro da damuwa, aka ƙi ɗaukar abin da muhimmanci, to idan ya tashi yin mamaya zai yi ɓarna mummuna.