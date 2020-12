Rashin tsaro: Dalilin da ya sa ake kai hari makarantun kwana a Najeriya

Haka kuma a shekarar 2018 ma an sake irin hakan inda aka shiga wata makarantar sakanadare da ke Dapchi a jihar Yobe inda a nan ma aka kwashe 'yan mata sama da 100.

Hakan ya ja har yanzu wasu daga cikin masu fafutika da kare haƙƙin bil'adama ke ci gaba da neman a dawo da waɗannan yara, to a yanzu kuma, kwatsam sai a ƙarshen makon da ya gabata aka samu labarin cewa an sake kai makamantan waɗannan hare-hare da aka kai a Chibok da Dapchi garin Ƙanƙara na jihar Katsina.

Me ya sa makarantun kwana suka zama wurin kai hare-hare a Najeriya?

A cewar Barrister Bulama ya ce, "Babban burin ɗan ta'adda shi ne ya kai hari inda zai zama labari duk duniya a rinƙa cewa an kai hari wuri kaza don ya ɗau hankalin duniya, domin ta'addanci ba ya tafiya sai an haɗa shi da ɗaukar hankalin duniya an saka wa mutane tsoro".