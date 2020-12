Makon bikin nuna kayan ƙawa a birnin Dakar na ƙasar Senegal: Tafiyar rangwaɗa a tsakanin bishiyoyin kuka

Bikin, wanda aka gudanar a ƙarshen mako a babban birnin ƙasar Senegal, da aka yi wa taken ɗaukar ɗawainiya game da muhalli, ya samu halartar masu zayyana kayan ƙawa 20 waɗanda kayayyakinsu - da aka baje a bakin hanya da kuma waɗanda ake sayarwa a shaguna - an ɗinka su da hannu ne, a maimakon yadda ake ɗinka su da yawan gaske a masana'antu.

Akasarin yadukan da aka yi amfani da su a bikin makon nuna kayan ƙawa na Dakar a wannan shekarar, duk da cewa an haɗa su a Afirka, amma an shigo da su ne daga ƙasashen waje musamman Turai da kuma China.

You may also be interested in: