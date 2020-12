Rashin tsaro: Manyan dazuzzukan da ƴan ta'adda ke samun mafaka a arewacin Najeriya

A baya-bayan nan kuma an ga yadda masu satar mutane don kuɗin fansa da ƴan bindiga su ma suka mamaye wasu manyan dazuzzukan yankin kamar su Falgore da Rugu da dajin Birnin Gwari ko Kamuku da sauransu.

Haɗewar tasu kuwa ba wani abu ya jawo ba sai dama can haka Allah Ya tsara su, akwai hanyoyi da suke ɓullar da mutum daga wannan zuwa waccar saboda ayyukan noma da ake yi," in ji Farfesa Dikwa, mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kuma wanda ya san Dajin Sambisa da kyau.

Dajin Sambisa

A watan Janairun 2018 rundunar sojin Najeriya ta sanar da cewa sun fatattaki mayaƙan Boko Haram daga Dajin Sambisa amma fa shekara biyu bayan nan har yanzu suna cin karensu ba babbaka a can

A shekarun baya-baya, daga tsakanin 2011 zuwa 2012 mayaƙan ƙungiyar Boko Haram suka mayar da dajin mafakarsu, "a da can baya akwai namun daji ma a cikinsa amma yanzu duk yaƙi ya kore su," in ji Farfesa Dikwa.

Dajin Falgore yana jihar Kano ne a kudu maso yammacin Najeriya. Shi ma an mayar da shi gandun daji a zamanin Turawan mulkin mallaka a shekarar 1960 sanan yana da nisan kilomita 150 daga birnin Kano.

Dajin na da girman murabba'in kilomita 1,000. Manyan ƙalubalen da a yanzu haka Dajin Falgore ke fama da su, su ne farautar da ake yi da take ƙarar da dabbobin ciki da kuma yadda ƴan fashi suka mayar da shi wajen cin karen su babu babbaka.

To sai dai masu sharhi kan al'amarun yau da kullum na ci gaba da dasa ayar tambaya kan yadda har yanzu ake ci gaba da samun ɓullar masu garkuwa da mutane a dajin na Falgore, duk da samar da sansanin sojoji da na 'yan sanda a cikin dajin da gwamnatin jihar Kano ke ikirarin ta yi.

Dajin Kumuku ko Dajin Birnin Gwari

Malam Abubakar Isyaku wani haifafen yankin Dajin Birnin Gwari ne kuma suna da gonaki a wajen, ya shaida wa BBC cewa daga cikin dalilan da suke sa ƴan bindiga da masu satar mutane ke samun mafaka a can saboda yana da girman gaske.

"Akwai itatuwa a dajin da za a iya ɓoyewa ba tare da an gano mutum cikin sauƙi ba saboda surƙuƙi. Sannan yana sada ka da sauran manyan dazuzzuka.

"Da a ce akwai babban kogi da jami'an tsaro za su yi saurin rutsa su su kama su kafin su haye kogin," in ji Malam Abubakar.

"Kowa zai shiga Dajin Rugu sai ya ratsa ƙasar Safana. Allah Ya kai mu Dajin Rugu domin in bi ƙasar Safana." In ji Dr Mamman Shata a wata waƙarsa da ya yi wa dajin a can baya.