Ɗaliban makarantar sakandaren Ƙanƙara sun isa Katsina

A ranar ta Alhamis ne gwamnatin jihar Katsina ta ce an karɓo ɗaliban 344 kuma suna cikin ƙoshin lafiya.

Wakilin BBC Hausa, Khalifa Shehu Dokaji da yanzu haka yake Gidan Gwamnatin jihar ta Katsina, ya ce an shigar da ɗaliban ne a wasu manyan motocin bas-bas.

Gwamna Matawalle na Zamfara ya ce sun bi hanyar sulhu ne, wacce ta ba su nasarar ceto yaran ba tare da an kwashe lokaci mai tsawo ba.

"An yi zaman sulhu akalla sau uku kafin a kai ga cimma dai-daito ga sakin ɗaliban, da farko ya ci tura, haka zama na biyu amma a ƙarshe an yi nasara," in ji shi.