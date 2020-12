Abubuwan da suka faru a Najeriya a makon da ya wuce

Lahadi: Buhari ya kori shugaban hukumar Neja-Delta daga aiki

To a ranar Lahadi 13 ga watan Disamba ne shugaba Muhammadu Buhari ya kore shi daga bakin aiki sakamakon zarge-zargen da suka dabaibaye jagorancinsa

Sanarwar da mai taimaka wa Buhari kan kafofin yaɗa labarai, Femi Adesina, ya fitar ta ce an naɗa daraktan kuɗi na hukumar mai suna Effiong Awa a matsayin sabon shugaba.

Litinin: Ranar da aka gano wurin da Ɗaliban GSS Ƙanƙara da aka sace suke

A dai wannan rana ne kuma wasu tsageru da ake zargin 'yan daba ne sun tarwatsa taron gamayyar ƙungiyoyin Arewa Coalition of Northern Groups (CNG) a ɗakin taro na Arewa House da ke Kaduna.

Talata: Boko Haram ta ɗauki alhakin sace ɗaliban makarantar

Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar Katsina da ke arewacin Najeriyar ta ce 'ƴan fashin da suka sace ɗaliban makarantar sakandaren kimiyyar ta Ƙanƙara sun tuntuɓi hukuma kuma tuni an fara tattaunawa kan abin da ya shafi tsaron yara da yadda za a mayar da su gida lafiya.

Alhamis: Boko Haram ta fitar da bidiyon ɗaliban sakandiren Ƙanƙara da ke hannunta

Akasarin jihohin arewa maso yammacin Najeriya sun rufe makarantu

Juma'a: An ceto ɗaliban GSS Kankara

A ranar Jumma'a ne gwamnatin jihar Katsina da ke arewacin Najeriya ta ce an samu nasarar karɓo yaran makarantar sakandaren Kankara su 344 a ranar Alhamis da daddare.

Garba Shehu ya nemi afuwa kan cewa ɗalibai 10 aka sace

"Don Allah a fahimci cewa bayanan ba an bayar da su ba ne domin rage muhimmancin yanayin da aka shiga," in ji Garba Shehu.

Asabar: An yi garkuwa da mutum 35 a hanyar Damaturu zuwa Maiduguri

'Yan bindigar waɗanda suka bayyana cikin kakin sojoji, an ce sun saka shingen duba ababen hawa a kan babbar hanyar, inda suka yi awon gaba da fasinjojin a motoci ƙirar Hilux.

"Akasarin fasinjojin sun fantsama daji, an kama 35 daga cikinsu sannan an ƙona wasu motoci ƙanana biyu da kuma ta ɗaukar kaya. Motocin fasinja guda tara aka bari a kan titi, an wawashe dukkanin kayan da suka bari."