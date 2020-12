Sheikh Ahmed Lemu: Fitaccen malamin addinin Musulunci ya rasu

Marigayi Sheikh Lemu ya soma karatunsa na addini da na boko a Najeriya inda daga bisani ya tafi Ingila ya kammala Digirinsa na farko a kan African and Oriental Studies a shekarar 1964 a makarantar da a takaice ake kira SAOS.

Ya rubuta littafai da dama ciki har da A Book of Fasting, Islam for Africa, The Young Muslim, da sauransu.