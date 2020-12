Lionel Messi: Ɗan wasan Barcelona na son taka leda a Amurka

"Zan jira sai ƙarshen kaka. Ina so na taka leda a Amurka domin sanin ya rayuwa take a can da kuma sanin yadda League yake a can, amma kuma zan dawo Barcelona da sauran ƙarfi na.