Yaya za a yi da 'yan takarar APC masu ''shan miyagun kwayoyi'' a jihar Kano?

Kwamaret Kabir Said Dakata, na Cibiyar Wayar da Kan Al'uma da Tabbatar da Adalci, KAJA, ya ce hukumar NDLEA ''ta yi aikinta tsakani da Allah.''

Shugaban fafutikar ya ce muddin ana son gaskiya, to kamata ya yi a hana wa 'yan siyasar da lamarin ya shafa yin takara a zabukan.

Kwamaret Dakata ya ce "tun da an yi bincike an gano sakamako, to kamata ya yi gwamnatin jihar da kuma shuwagabannin jam'iyyar ta APC mai mulkin jihar su dauki mataki kan 'yan takarar ta hanyar sauya su a jerin 'yan takara."