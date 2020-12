'Yan sanda sun kama ɗan damfarar da ke cewa shi aljani ne a Kano

A wani faifen bidiyo da ya riƙa yawo a shafukan sada zumunta, an ga yadda jami'in hulɗa da jama'a na rundunar ƴan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, yana bayyana yadda wani matashi ya kai ƙorafi a ofishin ƴan sanda da ke unguwar Bompai.

''Hakan ne ya sa kwamishinan ƴan sandan jihar Kano Habu Ahmed Sani, ya tayar da ƴan sandansa na 'Operation Puff-Adder' ƙarƙashin jagorancin CSP Abdulkarim Abdullahi tare da ba su umarnin duk inda wannan aljani yake a kamo shi'', in ji Kiyawa.

Rundunar ƴan sandan jihar Kanon in ji ta bakin CSP Kiyawa, ta samu nasarar cafko wannan mutum da ya riƙa yi wa wadanda ya saba damfara cewa shi aljani ne.

''Cikin ikon Allah aka yi gamo da katar suka ba ni kuɗi na bogi, ni kuma na ɗauka ka kawo wa rundunar ƴan sanda, na kuma haɗa musu da lambar wannan aljani da yake kira na, kuma suka yi bincike Allah ya ba su iko da nasarar kama wannan aljani," in ji Aliyu.

''Akalla na kan ba su kaji, da wuyan sa, da nono ƙwarya ɗaya da na kan saya lokuta-lokuta; an ai shekara uku ina yi musu wannan hidima, amma yanzu gaskiya na ga cewa ba zan iya ba, shi yasa na ce bari in kai gaban mahukunta.''

Abin da Umar aljani ya shaida wa 'yan sanda

An dai nuno shi sanye da wata koriyar rigar sanyi jaket mai hade da hula da gashi-gashi a wajen wuyan, yayin da jami'in hulɗa ta jama'a na rundunar ƴan sandan ya umarce shi da ya saɓule hular ta koma gadon bayansa kafin ya fara amsa tambayoyin da aka yi masa.

''Karya yake yi kawai so yake yi a yi masa kudi, ya ce yana so ya kai kamar 'Mudassir and Brothers' sannan kuma ya yi abubuwa kala-kala domin ya yi kuɗin nan'', inji Umar aljani.