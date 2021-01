Abin da ya sa na shiga daji yin wa'azi - Sheikh Gumi

Sheikh Gumi: 'Abin da ya sa na shiga daji yin wa'azi'

A cewarsa dalilan biyu ne, "Su waɗannan bayin Allah makiyaya da suke zaune a daji suna buƙatar wanda zai koyar da su addini, domin taimaka musu su fita daga jahilcin da suke ciki, domin kuwa wajibi ne ga duk wani ɗan adam ya san ubangiji kuma ya bauta masa," in ji Sheikh Gumi.

"Saboda mutumin da yake shaye-shaye, yake fyaɗe kuma yake ƙwace dukiyar mutane ta yaya zai san abubuwan da yake ba su da ce ba, sai da saiti irin na addini, to su kuma ba su da wannan saitin.

"Da zarar an koya musu addini to zai kange su daga wannan ɓarna da suke yi" in ji Sheikh Gumi.