Katin ɗan ƙasa: Abin da ya sa Pantami ya dakatar da wasu ma'aikatan NIMC

Wannan mataki in ji sanarwar ya biyo bayan wasu ƙorafe-ƙorafe daga jama'a a jihohin Bauchi da Kaduna, a kan cewa wasu daga cikin jami'an hukumar NIMC, na karɓar na goro kafin su yi wa mutane rijistar, wacce tuni hukumomi suka riga suka bayyana cewa kyauta ce.

Dole ne in ji wannan sanarwa, sai duk jami'an da aka ɗora wa alhakin gudanar da aikin yi wa ƴan Najeriyar rijistar shaidar zama ɗan ƙasar sun nuna dattaku da sanin ya kamata muddin ana so a samu nasarar cimma burin da ake buƙata.

Ko shakka babu irin wannan dabi'a in ji wasu yan Najeriyar za ta iya sanya gwiwar masu aniyar zuwa don a yi musu rijistar, idan aka duba halin da jama'a ke ciki na neman abin rufin asiri, duk kuwa da cewa babu wanda zai so ya ga an toshe masa layukan wayoyin salularsa idan bai sada lambar shaidar zama dan kasar da su ba kamar yadda hukumomin suka umarta.