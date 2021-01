Rikicin Tigray: Habasha za ta gyara Masallacin Najashi da 'Sahabban Annabi' suka gina

Rahotanni sun ce an harba wa Masallacin Najashi bom. An lalata hasumiyar masallacin da kuma kaburburan wasu jagororin Musulunci.

Mazauna yankin sun yi amanna cewa sahabban Manzon Allah SAW da suka yi hijira zuwa Habasha su ne suka gina masallacin.

An kuma rusa wata Cocin Kiristocin gargajiya masu bin ra'ayin 'yan mazan jiya, sai dai babu karin bayani.

Wata hukuma a Turkiya ta kaddamar da wani aiki a 2015 na gyaran masallacin, tana cewa tana so ta adana tarihin masallacin sannan tana so ya zama wajen da masu yawon bude ido na addini za su ringa ziyarta.

An gyara masallacin da taimakon Turkiya

Masallacin da kuma wata coci da ke kusa da shi an lalata su ne yayin rikicin da aka shafe wata guda ana yi wanda ya janyo aka tumbuke jami'iyyar Tigray People's Liberation Front (TPLF) daga mulki a yankin ranar 28 ga watan Nuwamba.

Me ya faru da masallacin?

Wata kungiya mai zaman kanta a Belgium, Europe External Programme with Africa, ta ba da rahoton cewa an rusa Masallacin na Najashi da farko ranar 18 ga watan Disamba sannan sojojin Habasha da na Eritriya suka wawashe kayan cikin masallacin.

Gwamnati ta sanyawa kafofin wasta labarai tsattsauran takunkumi a yankin na Tigray, abinda ya sa zai yi wuya a gano ainihin abinda ke fruwa. An kuma hana kungiyoyin agaji shiga yankin.

Wane irin muni rikicin ya yi?

Mene ne dalilin ya ƙ in ?

1. Masarautar Aksum was na da cibiya a yankin

An bayyana ta cikin daya daga manayan masu ci gaba shekaru dubbai da suka gabata, ta taba zama masarauta mafi karfi tsakanin daulolin Rum da Fasha.

An ce a birnin Aksum ne Bilkisu Sarauniya Saba matar Annabi Sulaiman ta yi mulki

Wuraren da aka gina tsakanin karni na daya da na 13, na kunshe da gine-gine na mutan da, da fadoji na sarauta, da kaburburan sarakai da coci wacce wasu suka yi amanna cewa a nan aka ajiye Akwatun Alkawari (The Ark of the Covenant).