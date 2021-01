Coronavirus: Za a yi wa Buhari da Osinbajo allurar riga-kafi

Ya kuma yi ƙarin haske kan dalilin da ya sa shugabanni za su zama na farko wurin karɓar wannan riga-kafin, inda ya ce ba ƙasar da ke so ta ga jogororinta korona ta kashe su.

Ya kuma bayyana cewa ko a wurin yaƙi, idan mutum yana so ya ga bayan maƙiyansa, abu na farko da yake yi shi ne kai hari ga shugabanni, da janarori, da an yi hakan, duka sauran sojojin jikin su zai mutu, in ji shi.