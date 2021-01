Mece ce mahangar addinin musulunci a kan POS?

''Akwai abin da yake Wajibi, wato wanda ya zama dole, akwai Haramun, wanda ya haramta, akwai Mustahabbi wanda anso a aikata, akwai wanda yake Makaruhi ne, wato an so a bar shi, akwai kuma Halal, wanda yake ya halatta.''

Misali mutum ya zo ya ce ba ni canji in baka Naira 100 sai ka ba ni 110, to ka ga an yi canjin kudi iri daya amma wani ya fi wani yawa, to kaga wannan haramun ne'' inji shi.