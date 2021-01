Donald Trump: Yadda shafukan sada zumunta suka 'rufe bakin' shugaban Amurka

Idan kun taba tantama a kan karfin ikon manyan kamfanonin sada zumunta, to lallai durkushewar shafin Parler ranar Litinin na iya nuna maku wani abu.

Ba sabon abu ba ne

"Matakin da Amazon ya dauka a kan Parler ba sabon abu ba ne, kamar yadda muka ga kamfanonin Amurka irin su Cloudfare sun cire hanyoyin aika sakkoni a shafin The Daily Stormer na masu tsananin kishin farar fata a shekarar 2017 da 8Chan a shekarar 2019 bayan da wani dan bindiga ya yi amfani da shafin ya aika sakonni kafin ya kai hari a garin El Paso da ke Texas," a cewarta.

Gab, wani shafi da ke ikirarin mai bai wa mutane damar bayyana ra'ayinsu amma an zarge shi da zama wajen baje kolin masu tsattsauran ra'ayi, shi ma an goge shi daga app store na sayen manhajoji. Sai dai ana iya shiga shafin ba ta manhaja ba sai dai ta hanyar binciko shi a intanet. An kuma ce yana kara samun masu amfani da shi a 'yan kwanakin nan.