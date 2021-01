Uganda: Shugaba Yoweri Museveni ya yi nasara a zaben kasar

Mr Wine, wanda tsohon mawaki ne, tun da farko ya yi alkawarin gabatar da shaidun da ke nuna cewa an tafka magudi. Hukumar zaben ta musanta cewa an yi magudin zaben wanda aka gudanar ranar Alhamis.

Bobi Wine says he represents the younger generation

But a government spokesman accused him of "dramatising" the incident "to seek sympathy".