Rotimi Akeredolu: Gwamnan Ondo ya bai wa makiyaya kwana bakwai su bar dazukan jihar

"A yau mun dauki manyan matakai na warware matsalolin satar mutane a hannu daya, da kuma sauran miyagun laifuka wadanda rahotanni kan tsaro da 'yan jarida da kuma wadanda lamarin ya rutsa da su a jihar Ondo suka yi ciakken bayani a kansu," in ji gwamnan.

"Don haka daga yau Litinin 18 ga watan Janairu, 2021 na bayar da umarnin ga makiyaya su fice daga dukkan dazukan jihar nan nan da kwana bakwai. Haka kuma an haramta yin kiwo da daddare nan take saboda da daddare aka fi lalata gonaki," in ji shi.