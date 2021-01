Masar: An tsare wata mata a ƙasar kan gasa kek ɗin "batsa"

An tsare wata mata a Masar bayan zarginta da ake yi da gasa wani kek na "batsa", kamar yadda kafofin sada zumunta na ƙasar suka bayyana.

An bayyana cewa matar ta gasa kek ɗin inda ta yi shi samfarin mazaƙutar namiji, haka kuma an ci kek ɗin ne a wata dabdala da aka shirya ta tunawa da ranar haihuwa a wani kulob ɗin wasanni.

Bayan hotunan sun bazu a shafukan sada zumunta, an kama wadda ta yi kek ɗin amma an sake ta bayan an biya kuɗin beli kimanin dala 319.