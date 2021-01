Kullen Capitol a Amurka: Jami'an tsaron Capitol sun yi shirin ko ta kwana gabanin rantsar da Biden

An tsaurar tsaro a birnin Washington DC

Kwana biyu gabanin rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban Amurka, an kulle harabar ginin majalisar dokokin kasar a birnin Washington DC na ɗan taƙaitaccen lokaci, bayan bayanan sirri.

An kuma ɗage shirin gwajin rantsar da Biden ɗin.

An tura dubban sojojin ko-ta-kwana na National Guard harabar ginin, da kuma tsakiyar birnin Washington DC.

Wadane irin shiye-shirye ake yi na rantsar da Biden?

An tsaurara tsaro bayan masu zanga-zangar sun afka wa ginin a farkon watan nan.

An rufe lambun wajen wanda ake kira The National Mall tare da manyan hanyoyi da dama. An kuma sanya shinge a kewayen fadar White House.